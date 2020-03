Washington-Le ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Mohcine Jazouli, a tenu, lundi à Washington, une série de réunions avec de hauts responsables américains.

M. Jazouli a eu une séance de travail avec M. Adam Boehler, président directeur général de la Société de financement du développement international des États-Unis (U.S. International Development Finance Corporation -DFC), nouvelle Agence américaine dotée de 60 milliards de dollars créée par le Président Donald Trump pour financer des projets à l’international.

Cette séance de travail a été l’occasion pour M. Jazouli de présenter les grandes réalisations du Maroc entreprises sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et qui ont permis au Royaume de se hisser parmi les pays les plus attractifs en termes d’investissement et un acteur incontournable en Afrique.

Dans ce sens, le ministre et le PDG du DFC ont convenu d’une feuille de route pour renforcer les investissements américains au Maroc et le co-financement de projets socio-économiques sur l’ensemble du continent africain.

M. Jazouli a eu également une rencontre avec le PDG du Corporate Council on Africa (CCA), Mme Florizelle Lizer. Les discussions ont porté principalement sur les préparatifs du Sommet des Affaires Etats Unis-Afrique (US-Africa Business Summit) devant se tenir à Marrakech dans les prochains mois.

Ce sommet doit rassembler un grand nombre de pays africains et environ 400 grandes entreprises américaines afin de donner un nouvel élan au partenariat économique entre les Etats Unis et l’Afrique, à travers le renforcement des échanges commerciaux et l’accroissement de projets d’investissement sur le continent.

MAPExpress