Le commandant des forces de l’armée américaine en Europe et plusieurs de ses collaborateurs ont peut-être été exposés au coronavirus, COVID-19, lors d’une récente conférence, a déclaré lundi le secrétaire de l’armée.

Pentagone : le commandant de l’armée américaine en Europe pourrait avoir été exposé au coronavirus

Le secrétaire à l’armée Ryan McCarthy a déclaré dans un communiqué que le général Christopher Cavoli et plusieurs membres du personnel « pourraient avoir été exposés au COVID-19 lors d’une récente conférence », a rapporté the Hill

« Par prudence et conformément aux protocoles recommandés, lui et les autres personnes potentiellement affectées s’autosurveillent et travaillent à distance pour s’acquitter de leurs fonctions et responsabilités de commandement », a poursuivi le communiqué de McCarthy.

« Les responsables de la santé publique de l’armée américaine en Europe ont informé tous les autres membres du personnel américain qui étaient à risque d’exposition. La santé et le bien-être de nos soldats, familles, civils, alliés et partenaires est une priorité essentielle. Nous continuerons à leur fournir le plus d’informations des informations à jour sur les mesures appropriées pour prévenir la propagation potentielle du COVID-19 « , a-t-il ajouté.

Pour lire plus https://intellivoire.net/le-commandant-de-larmee-americaine-en-europe-pourrait-avoir-ete-expose-au-coronavirus-ministere-americain-de-la-defense/