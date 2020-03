Le ministre de la Santé Dr Mohamed Nedhirou Hamed, a confirmé, mercredi, à l’issue d’une réunion du comité interministériel de veille présidé par le Premier ministre. M. Ismail Bedda Cheikh Sidiya, qu’en Mauritanie il n’y a pas de cas de Coronavirus en Mauritanie. Voici le texte intégral de ce compte rendu de la réunion fait par le ministre de la Santé :

Le ministère mauritanien de la santé, Dr. Mohamed Nedhirou Ould Hamed

« Je voudrais faire un compte rendu de la réunion du comité interministériel qui s’est réuni aujourd’hui (mercredi, ndlr) sous la présidence du Premier ministre suite aux instructions du Président de la République qui a tenu à ce que le gouvernement prenne toutes les dispositions pour une prévention efficace de l’épidémie du Coronavirus et aussi pour une réponse adaptée en cas d’apparition de cas.

Dans ce cadre notamment de veille sur l’intérêt des populations, Son Excellence le Président de la République a instruit le Gouvernement pour que toutes les dispositions soient prises, mais aussi pour que toute la transparence soit assurée par rapport à cette épidémie.

Je voudrais confirmer ici que la Mauritanie n’a pas de cas de Coronavirus et que le cas suspect de la clinique de Tasiast propagé par la rumeur est suivi actuellement. Une équipe s’est déplacée de Nouakchott pour mener les prélèvements et les résultats de ces analyses seront donnés d’ici 20 h.

Dès les premiers jours de l’apparition de l‘épidémie en Chine en décembre dernier, le gouvernement a mis en place un comité de veille qui a continué à suivre la situation internationale et qui a commencé à faire les préparatifs nécessaires afin d’assurer la prévention et la prise en charge en cas d’affection.

C’est dans ce cadre qu’un premier plan d’urgence a été élaboré au niveau du secteur de la santé et aujourd’hui le Premier ministre a instruit le comité technique interministériel pour répondre aux urgences et développer, dans les prochains jours, un plan d’urgence multisectoriel permettant de prévenir et de se préparer à l’apparition éventuelle de l’épidémie dans le pays.

Il s’agit de prendre les devants, s’assurer que les moyens, que les procédures sont en place et que chacun connait exactement le rôle qu’il doit jouer en cas d’apparition de l’épidémie.

Je précise ici que le gouvernement a pris les dispositions nécessaires pour que les moyens de santé et les autres moyens soient mobilisés pour être totalement prêts pour affronter l’épidémie en cas d’apparition. Toutes les situations seront planifiées et nous devons profiter de l’expérience des autres qui vivent déjà l’épidémie pour ne pas en arriver à la situation qu’ils ont vécue ».