Communiqué de presse – Les résultats du test COVID-19 sont négatifs pour l’employé de Tasiast

Nouakchott, 12 mars 2020 – Les résultats du test COVID-19 de l’employé de TMLSA qui manifestait des symptômes grippaux sont négatifs. Les mesures de suivi et de prévention sont maintenues en étroite coopération et avec le soutien des autorités sanitaires mauritaniennes.

Le 10 mars 2020, un employé de TMLSA a manifesté des symptômes pouvant s’apparenter à ceux de la grippe à son retour d’Allemagne, pays considéré comme à risque pour le COVID-19. TMLSA a immédiatement mis en oeuvre son plan d’urgence, notamment la mise en isolement de la personne concernée et des restrictions d’accès et de sortie du site de Tasiast, en application des procédures de l’entreprise et des conseils des autorités de santé mauritaniennes.

Le 12 mars 2020, les résultats des tests effectués par une équipe du Ministère de la Santé ont confirmé que l’employé n’est pas infecté au COVID-19. Aussi

la circulation de l’ensemble du personnel de ou vers le site de Tasiast a été rétablie. L’employé concerné est en bonne santé et reprendra son travail lorsqu’il recevra une autorisation médicale de reprise.

Nous remercions le Gouvernement mauritanien et en particulier les autorités et les services de santé mauritaniens pour la rapidité et le professionnalisme de leurs interventions au cours de ces dernières 24 heures.

Les actions conjointes du Gouvernement et des équipes de TMLSA ont fait la preuve de l’efficacité des mesures de santé et de sécurité en vigueur et du sérieux avec lequel nous traitons ces questions.

Notre priorité première est toujours la santé et la sécurité de nos employés, de leurs familles et des communautés. En raison des inquiétudes croissantes concernant le COVID-19, TMLSA continuera à surveiller de près la santé de ses employés, en particulier ceux effectuant des déplacements à l’étranger et nous suivrons les recommandations du Gouvernement en matière d’actions de prévention et de réponses.