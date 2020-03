Création d’un groupe parlementaire d’amitié mauritano-émirati

La création d’un groupe parlementaire d’amitié Mauritanie-Émirats Arabes Unis a été annoncée, jeudi, à l’Assemblée Nationale à Nouakchott.

Le nouveau groupe œuvrera au renforcement et au développement des relations de coopération unissant les deux pays dans l’intérêt mutuel des deux peuples frères.

Dans un mot prononcé à cette occasion, le 1er vice-président de l’Assemblée Nationale, M. Hamadi Ould Meimou, a exprimé sa joie de superviser le lancement des travaux de ce groupe, souhaitant qu’il constitue un pilier de la coopération existant entre la République Islamique de Mauritanie et les Émirats Arabes Unis, en particulier en matière parlementaire.

Il a, ensuite, souligné que les relations mauritano-émiraties ont connu ces derniers temps une forte impulsion, suite à l’heureuse visite effectuée par le Président de la République et la grande hospitalité dont il a été l’objet.

Pour sa part, le président du groupe parlementaire d’amitié Mauritano-émirati, le député Khattri Ould Cheikh Mahmoud, a précisé qu’il espère que la création de ce groupe constituera une nouvelle pierre qui s’ajoutera à l’édifice des relations de fraternité et de coopération qui lient les deux pays. Il a également rappelé que cet édifice est bâti sur l’imbrication des liens de sang et de religion ainsi que la communauté de destin, les intérêts mutuels, la volonté des deux pays et les aspirations légitimes des deux peuples.

Il a affirmé que le tournant décisif que traverse actuellement la nation arabe exige de notre part le soutien aux politiques des deux pays, visant à élever les valeurs de paix, de pardon, d’amour, de manière à poursuivre la communication, à raffermir la coopération et la complémentarité. Sans oublier l’appui de l’initiative, de la créativité, l’ouverture économique, la lutte contre l’extrémisme, le radicalisme et l’acculturation.

Le 1er vice-président de l’Assemblée nationale a indiqué que les résultats de la dernière visite effectuée par le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, aux Émirats Arabes Unis et la chaleureuse hospitalité avec laquelle il y a été accueilli illustre la solidité et la profondeur de ces relations.

Il a indiqué que la Mauritanie souhaite l’échange d’expertises avec l’État des Émirats Arabes Unis pour bénéficier de son expérience dans l’essor du développement, le renforcement de la stabilité, la diversification des ressources, secteurs dans lesquels les Émirats constituent un exemple à suivre pour de nombreux pays du monde.

Quant à l’ambassadeur émirati à Nouakchott, SEM. Hamad Ghanem Hamad Lemhiri, il a souligné que le groupe contribuera au renforcement des relations bilatérales.

Il a enfin dit que la création de ce groupe intervient suite à l’évolution des relations mauritano-émiraties, sous la sage impulsion des dirigeants des deux pays, Son Altesse Cheikh Khalifa Bin Zayed Al-Nahyan et Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani.