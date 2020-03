Le Président de la République reçoit le Président et des membres du Haut Conseil d’État libyen

Le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a reçu en audience, jeudi en début d’après-midi, M. Khaled Omar El Mechri, président du Haut Conseil d’État Libyen, en compagnie de membres du Conseil.

À sa sortie audience, M. Khaled Omar El Mechri a fait la déclaration suivante : « Notre arrivée à Nouakchott s’inscrit dans le cadre des visites fraternelles qui prolongent nos contacts dans notre environnement maghrébin, arabe et africain. Il s’agit pour nous de donner une vision claire du dossier libyen, d’examiner avec nos frères mauritaniens nos relations bilatérales et de prospecter, ensemble, les moyens de les renforcer et de les densifier.

Nos entretiens avec le Président de la République se sont focalisés sur la question libyenne et les moyens d’appui à une solution pacifique qui se fonde sur l’arrêt des confrontations armées et l’entrée dans une phase de stabilité et de référendum sur la constitution, pour conduire, par la suite, à des élections législatives.

Nous avons constaté une parfaite identité de vue sur l’ensemble des sujets que nous avons abordés avec Son excellence le Président de la République qui est bien au fait de la situation en Libye.

La Mauritanie est affectivement membre de la commission de haut niveau pour le dossier Libyen, et nous avons eu précédemment une rencontre lors du dernier du groupe qui s’est tenu à Brazzaville.

Notre rencontre avec le Président mauritanien a été également l’occasion de discuter des projets, qui feront ultérieurement l’objet d’étude par les techniciens des deux parties, en vue de relancer la coopération bilatérale et de la dynamiser. Nous félicitons le peuple mauritanien pour les élections qu’il a menées, et le Président de la République pour la confiance que les Mauritaniens ont placée en lui. Nous souhaitons à la Mauritanie davantage de progrès, de prospérité et de bonheur, et au peuple mauritanien, la pleine réalisation de ses aspirations et de ses ambitions.

Nous partageons, ensemble, les mêmes substrats culturels, historiques et spirituels, de telle sorte qu’en Mauritanie, nous nous sentons en Libye, d’autant plus que les racines d’une bonne partie de la société libyenne se trouve ici en Mauritanie et dans cette région.

Nous poursuivrons cette dynamique de contact, d’échange et de concertation, et remercions Son Excellence le Président de la République pour la qualité de l’accueil. Nous souhaitons au peuple mauritanien frère progrès et prospérité.

L’audience s’est déroulée en présence de MM Mohamed Ahmed Ould Mohamed Lemine, directeur de Cabinet du Président de la République, Sidi Mohamed Ould Bouna, Mohamed Lemine Ould Cheikh El Hadrami et Sidi Mohamed Ould Domane, chargés de mission à la Présidence.