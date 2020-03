La Mauritanie annonce un premier cas du coronavirus (communiqué du Ministre de la Santé)

EPIDÉMIE La Mauriitanie annonce un premier cas du nouveau coronavirus (communiqué du Ministre de la Santé)

Le ministère de la Santé a annoncé avoir enregistré, vendredi soir, un premier cas du nouveau coronavirus confirmé par les services compétents.

Dans le cadre de la surveillance épidémiologique et en exécution de sa stratégie de communication, le ministre de la Santé annonce à l’opinion publique qu’un premier cas du nouveau coronavirus a été enregistré qui vivait avec un ami en Europe , indique le ministre dans un premier communiqué en date du 13 mars 2020.

Le communiqué révèle que l’ami de cet expatrié a été testé positif au Coronavirus en Europe, le lendemain de sa venue en Mauritanie. Les autorités sanitaires déclarent avoir pris toutes les mesures de confinement et d’isolement des ces contacts.

Le ministère de la Santé continuera de communiquer avec l’opinion publique, et de l’informer de toutes les nouveautés comme elle le fait depuis l’apparition de cette urgence sanitaire mondiale et invite les citoyens à plus de prudence et au respect des mesures de prévention, conclut le communiqué.