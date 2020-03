Etant dans un pays à risque de Corona Chaffii décide de reporter son retour en Mauritanie

Je saisis cette occasion pour partager avec mes compatriotes bien aimés en Mauritanie le climat d’ouverture et de réconciliation qui règne actuellement au pays ainsi que le retour du prestigieux homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou et des honorables frères Mohamed Ould Debagh, Mohamed Ould Ghada Babah Sidi Abdallah et Mohamed Yahya Ould Mzaidif.



Je prie Allah pour que ce retour consacre la tolérance et l’amour dont le pays en a besoin en cette période historique qu’il traverse.



C’est le moment de rappeler que mes compatriotes issus des divers milieux s’interrogent sur les raisons du retard de mon retour au pays et il m’appartient alors d’y répondre pour apporter tous les éclairages satisfaisants.



Cette atmosphère coïncide avec des obligations personnelles accaparantes que ma responsabilité et mon étique morales m’imposent de s’y consacrer pour les mener à terme.



En outre l’apparition de la pandémie Coronavirus dans la zone où je me retrouve actuellement où plusieurs cas y ont été enregistrés m’édicte de différer le retour en attendant l’éradication de la maladie en application des traditions du prophète qui prescrivent de ne pas quitter la zone du mal en application de la politique du confinement qui éloigne le mal et réduit le dommage pour prier Allah d’éloigner notre peuple et l’humanité toute entière de toutes les maladies et que notre pays en soit épargné.



A cette occasion j’exprime toute ma gratitude et ma reconnaissance à tous ceux du pays : amis et autres qui ont manifesté sous diverses formes leur solidarité face à l’épreuve, cet élan spontané restera incrusté dans ma mémoire par la valeur et le poids qu’il représente.



J’adresse aussi toutes mes sincères félicitations au Président de la République et à toutes les autorités du pays pour ce climat d’ouverture, de réconciliation et de levée des injustices pour appeler à la poursuite des efforts de justice et d’équité pour la restauration de l’état de droit et des institutions.



Qu’ALLAH nous protège



Le 12 mars 2020



Mohamed Moustapha Chaaffii

Moustapha Chafi peut rentrer au bercail et se recueillir sur la tombe de son père privé d’assister à ses funérailles