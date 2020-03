La lutte pour les poissons de l’Afrique de l’Ouest

Les 5 500 km de côtes de l’Afrique de l’Ouest abritent certaines des pêcheries les plus diverses du monde. Il est également extrêmement important sur le plan économique – plus de 7 millions de personnes de la Mauritanie au Libéria et à la minuscule île de São Tomé et Príncipe dépendent de la pêche pour leurs moyens de subsistance, de la capture à la vente en passant par la transformation.

Mais la région est également l’une des plus pauvres et des moins surveillées du monde. Les bateaux peuvent passer confortablement des eaux d’un pays à un autre, confiants que la plupart des pays n’ont pas de marines fonctionnelles. La pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN) est endémique, avec 40% des poissons pêchés illégalement, le niveau le plus élevé de toutes les régions du monde.

Les données sont limitées, mais les pêcheurs locaux et les experts internationaux des pêches signalent que le stock de petits poissons de la chaîne alimentaire comme la sardinelle s’épuise rapidement, les chalutiers étrangers les ramassant par tonne pour desservir les usines chinoises de farine de poisson. Cela signifie que les poissons – des aliments de base du régime côtier de l’Afrique de l’Ouest – finissent par nourrir le bétail et les poissons d’élevage à l’autre bout du monde.

Chalutier industriel Lu Lao Yuan Yu 010, gardé par le navire Sam Simon en partenariat avec des forces de l’ordre gambiennes © Flavio Gasperini / Sea Shepherd

Le Bob Barker – un ancien baleinier norvégien gris pâle appartenant à l’ONG internationale de conservation Sea Shepherd – a tendance à pénétrer dans ces eaux dans l’obscurité. Il coupe une figure imposante parmi les chalutiers branlants et les pirogues à fond plat colorées alors qu’il chasse la pêche illégale. Le navire sert de transport et d’équipage pour les responsables de l’application des lois et des pêches de cinq pays d’Afrique de l’Ouest.

Les rumeurs de sa présence ont tendance à envoyer des bateaux de pêche étrangers – de Chine, de Turquie ou du Maroc – se disperser dans les eaux des pays voisins. Mais il existe un type de bateau qui ne fuit jamais de Sea Shepherd: les grands thoniers européens qui éclipsent le Bob Barker.

“Leurs bateaux ont la meilleure technologie, leurs papiers sont toujours parfaits – et ils sont heureux de nous le montrer”, a déclaré un membre d’équipage dans le salon de Bob Barker à environ 15 milles marins au large de la Gambie. “C’est comme s’ils n’avaient rien à cacher – ils pouvaient payer tout ce qu’ils devaient pour avoir toutes les licences et tous les documents appropriés.”

Un marin de la marine gambienne à bord de Lu Lao Yuan Yu 010 qui a été arrêté l’an dernier pour des infractions de pêche illégale © Flavio Gasperini / Sea Shepherd

Certains de ces frais sont payés par les contribuables de l’UE, par le biais du régime de subventions à la pêche de plusieurs milliards de dollars du bloc, dont une partie est destinée à aider les pays pauvres d’Afrique de l’Ouest à contrecarrer la pêche illégale et non réglementée.

L’UE se vante de son rôle de surveillance et d’application dans la région. «La présence de l’UE dans ces eaux. . . est une contribution fondamentale à la lutte contre la pêche INN », déclare Daniel Voces de Onaindi, directeur général d’Europêche, l’organisation faîtière de Bruxelles pour l’industrie européenne de la pêche.

Mais les critiques disent que cette pêche légale de l’UE, menée dans le cadre d’accords signés avec de nombreux pays de la région, est aussi dommageable que la variété illégale. L’Europe ne paie en moyenne que 8% de la valeur totale des poissons pêchés en Afrique de l’Ouest, y compris ceux pêchés illégalement, selon les recherches de Dyhia Belhabib, chercheuse principale à Ecotrust Canada. Ce n’est que légèrement plus que les 4% que la Chine, largement peinte comme l’épouvantail de l’Afrique, paie.

«Il y a toujours cet accent sur la Chine, mais. . . Je pense qu’il existe une légende urbaine de transparence autour de la flotte de l’UE », a déclaré Mme Belhabib. «L’UE considère l’Afrique de l’Ouest comme un dépotoir pour sa surcapacité dans ses eaux. Ils exportent leur surcapacité et. . . (à peine) le payer. “

Debout sur le pont du Bob Barker, le capitaine du navire, Peter Hammarstedt, fait écho à ce sentiment, affirmant que l’idée que l’UE en fait assez est absurde. “Sinon, pourquoi (les États d’Afrique de l’Ouest) auraient-ils besoin de nous ici?”

Pêcheurs et prises sur le Mohamed Dak, détenu dans le port gambien par la capitale Banjul avec Lu Lao Yuan Yu © Flavio Gasperini / Sea Shepherd

Pendant des décennies, des bateaux fortement subventionnés – principalement d’Espagne, de France, du Portugal, d’Italie et de Grèce – ont voyagé très loin pour nourrir l’appétit insatiable de l’Europe pour le poisson. Environ 200 d’entre eux sillonnent actuellement les eaux au large de l’Afrique de l’Ouest, via ce que l’UE appelle des accords de partenariat de pêche durable. Le bloc a conclu 13 accords de ce type, dont neuf avec des États d’Afrique occidentale et centrale.

En vertu des accords, l’UE verse chaque année un montant fixe au pays hôte – allant de 600 000 euros en Gambie à 61,6 millions d’euros en Mauritanie – pour un tonnage fixe de petits poissons plus près du rivage qui sont en grande partie vendus aux usines de farine de poisson ou au thon plus loin. en mer. Le paiement de l’UE comprend un financement pour la gestion des pêches, la durabilité environnementale et le soutien de l’industrie locale. Mais cela ne représente qu’une petite fraction de la valeur du poisson.

Dans les années 80, l’UE a versé des sommes équivalant à quelques millions d’euros pour ces transactions, atteignant un pic à 300 millions d’euros en 1997 mais depuis s’installant aujourd’hui à environ 180 millions d’euros par an.

La Commission européenne a fait une déclaration en réponse à une demande d’interview: «Ces accords établissent des partenariats basés sur la transparence, qui vont au-delà de la pêche durable en contribuant à la gouvernance et à la sécurité alimentaire; et le développement économique, social et environnemental des pays partenaires. »

Bob Barker de Sea Shepherd navigue près du navire espagnol The Baz près de São Tomé © Tara Lambourne / Sea Shepherd.

Pourtant, les militants et les universitaires soutiennent que les accords ne sont ni durables ni égaux. Alors que les accords prétendent à la fois développer les pêcheries locales et approvisionner l’Europe en poissons de manière durable, les critiques affirment qu’ils ne font ni l’un ni l’autre. Les pays africains sont peu payés pour le thon cher pêché par les bateaux européens et les pêcheurs et les consommateurs africains perdent leurs sources de revenus et de protéines pour les chalutiers industriels.

«Les pays africains vendent les licences beaucoup moins cher qu’ils ne le devraient», explique Tony Long, directeur général de l’ONG Global Fishing Watch. «Souvent, les pays africains pensent qu’ils ont obtenu une bonne affaire, alors que c’est probablement l’inverse.»

Kelve Nobre de Carvalho, procureur général de São Tomé e Príncipe, en a une expérience directe. En tant que procureur en 2016, il était sur l’île lorsque l’Alemar Primero, un bateau espagnol autorisé à pêcher du thon en vertu d’un accord que le gouvernement avait signé avec l’UE, est entré dans le port de São Tomé, pesant 87 tonnes de requin, une prime lucrative probablement à destination de la Chine.

São Tomé reçoit un montant annuel de 840 000 € pour permettre à 34 bateaux du bloc de pêcher du thon dans ses eaux, mais lorsque les autorités sont montées à bord de l’Alemar Primero, sa cale était remplie de requins, dont beaucoup avaient déjà leurs ailerons enlevés. Il n’y avait pas de thon en vue.

M. Nobre de Carvalho a déclaré que les autorités avaient examiné l’accord de l’UE pour confirmer que le bateau avait violé ses conditions. À la toute première page, il mentionnait «la pêche au thon» comme objectif de l’accord, mais plus loin, ils voyaient une référence aux «espèces hautement migratrices», citant la Convention des Nations Unies de 1982 sur le droit de la mer. Les requins océaniques venaient en bas de cette liste.

«Personne (ici) ne pensait qu’un accord sur le thon signifiait des requins. . . mais ils ont laissé ce genre de porte ouverte pour eux-mêmes », dit-il. «Ce n’est pas juste pour nous. (In) accords entre l’UE et les pays africains, en particulier les pays pauvres. . . ils ont (le) pouvoir. “

Des bateaux français et espagnols ont pêché pour la première fois au large de la côte ouest de l’Afrique après l’effondrement du stock de pilchard européen dans le golfe de Gascogne au début des années 1900. Ils se sont développés à la fin des années 50, lorsque le thon germon a commencé à décliner en Europe. C’est un thème en Afrique de l’Ouest: alors que les stocks européens diminuent, de plus en plus de bateaux du continent se dirigent vers le sud dans le cadre des accords d’accès à la pêche.

Comme d’autres produits extraits d’Afrique au cours des siècles, le poisson est principalement pris à l’état brut, pour être transformé et vendu ailleurs. Comme pour le pétrole, le cobalt, l’or ou les diamants, l’Afrique laisse peu de choses à montrer pour sa richesse en ressources.

Des agents gambiens chargés de l’application des lois du ministère des Pêches et de la Marine ont collaboré avec l’organisation de conservation marine Sea Shepherd pour appréhender 10 chalutiers pêchant illégalement en Gambie par des balayages nocturnes © Leon Greiner / Sea Shepherd

L’augmentation de la pêche industrielle – par les bateaux européens, chinois, russes et autres – a été une plus grande insécurité dans les eaux de l’Afrique de l’Ouest et le déclin des communautés côtières. Des centaines de milliers de migrants économiques des régions côtières de l’Afrique de l’Ouest ont poursuivi une nouvelle vie en Europe.

De cette manière, les accords contredisent également directement les propres objectifs de l’UE de favoriser le développement en Afrique de l’Ouest pour freiner les migrations en provenance de la région, a déclaré Daniel Pauly, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique. “(Un côté) travaille sur le développement pour essayer de soutenir les populations de ces pays, puis il y a une autre branche qui mine (leurs) économies”, dit-il. “Vous forcez presque les gens à émigrer.”

Depuis fin août, le navire de Sea Shepherd, Sam Simon, patrouille dans les eaux de la Gambie, haut lieu de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée © Leon Greiner / Sea Shepherd

Les négociations sont intrinsèquement faussées compte tenu des compétences déséquilibrées, de l’histoire coloniale et du besoin désespéré de nombreux pays en devises et en recettes publiques, dit-il. “Si vous êtes un petit pays qui exporte quelque chose de petit comme les arachides ou l’huile de palme. . . vous n’avez aucun moyen de résister à un accord injuste. “

Pourtant, l’UE a des défenseurs improbables. Steve Trent, directeur de la Environmental Justice Foundation, basée au Royaume-Uni, a déclaré que bien que loin d’être parfaite, la flotte européenne est la plus transparente et la mieux gérée au monde. Il dit que ses collègues défenseurs de l’environnement font du «parfait l’ennemi du bien», en particulier par rapport au comportement flagrant de la Chine – largement considérée comme la flotte la plus subventionnée et la plus vorace.

«Si vous choisissez qui pêche dans vos eaux, il vaudrait mieux avoir les Européens», dit-il, «que certaines des autres flottes.»

La plupart des pêches en eaux lointaines ne sont économiques que parce qu’elles sont subventionnées. Une étude de la revue Marine Policy a révélé que 35,4 milliards de dollars ont été versés en subventions mondiales à la pêche en 2018. Sur ce total, l’UE a dépensé 3,8 milliards de dollars – dont 2 milliards ont été consacrés au «renforcement des capacités» pour permettre aux bateaux de pêcher plus longtemps et plus efficacement, ce qui sont les subventions les plus directement liées à la surpêche – contre 7,26 milliards de dollars pour la Chine et 3,43 milliards de dollars pour les États-Unis.

Ces subventions confèrent aux bateaux de l’UE un avantage et rendent pratiquement impossible pour les pays africains de développer leurs propres flottes de pêche, explique l’auteur principal de l’étude, Ussif Rashid Sumaila, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique. Il calcule que les pêcheurs des pays développés reçoivent 7 $ de subventions pour chaque dollar que leur homologue du monde en développement reçoit.

Malgré un effort mondial pour réduire les subventions, la France, l’Espagne et l’Italie ont exhorté l’année dernière l’UE à renforcer le système. L’UE n’a pas encore répondu. Le bloc continue de faire pression en faveur d’un accord à l’Organisation mondiale du commerce pour limiter les subventions mondiales à la pêche, qui est en négociation depuis plus de 20 ans.

Les gouvernements africains sont également responsables de leur «cécité des mers», explique Ifesinachi Okafor-Yarwood, chercheur invité au National Defence College du Nigeria. Pendant des générations, ils se sont concentrés sur les produits de base précieux sur terre, dit-elle, mais ils devraient négocier de meilleurs accords de pêche, lutter contre la corruption, investir dans la science et travailler au sein des organisations régionales de pêche.

«Pays d’Afrique occidentale et centrale. . . comprennent de plus en plus la nécessité de renforcer la sécurité maritime et d’assurer la gouvernance maritime, mais ils sont lents à suivre l’exemple », dit-elle.

La dernière frontière de la pêche en chiffres

© Flavio Gasperini / Sea Shepherd

35,4 milliards de dollars

En subventions mondiales à la pêche en 2018. Sur ce total, l’UE a dépensé 3,8 milliards de dollars et la Chine 7,26 milliards de dollars

40%

De tous les poissons pêchés au large de l’Afrique de l’Ouest le sont illégalement – le plus haut niveau au monde

> 200

Des bateaux européens fortement subventionnés sillonnent les eaux au large de l’Afrique de l’Ouest

Des responsables de la Gambie, de Sao Tomé et du Gabon disent que sans Sea Shepherd, qui a aidé à attraper des dizaines de bateaux de pêche illégaux, ils ne pourraient pas patrouiller leurs eaux. Il a également contribué à la décision du Gabon de laisser son accord de partenariat avec l’UE expirer il y a quatre ans. Tout en emmenant des responsables gabonais en patrouille dans leurs eaux, le groupe a découvert que les thoniers européens capturaient chaque année jusqu’à 60 000 tonnes mais ne déclaraient que 5 000 à 15 000 tonnes – et cela devait l’être depuis des années, explique Lee White, un écologiste britannique qui est maintenant Ministre de l’environnement du Gabon.

“Ce n’est certainement pas un partenariat de pêche durable – c’est plus comme piller l’océan”, dit-il. “Si vous regardez l’exploitation des ressources en Afrique, que ce soit du bois ou dans le passé, du pétrole ou des minéraux, le modèle a été d’extraire les ressources naturelles de l’Afrique et de les utiliser pour développer (le) Royaume-Uni, Europe, Amérique, Chine. . . L’accord sur le thon au Gabon a été exactement comme ça – pêcher des matières premières bon marché, les emmener ailleurs et gagner de l’argent. »

“Si nous voulons développer l’Afrique, nous devons tuer ce modèle et conserver davantage de valeur ajoutée sur le continent”, a déclaré M. White. Il ajoute que le Gabon négocie un nouvel accord avec l’UE pour garantir qu’une partie des captures est transformée dans le pays.

«Si nous devions débarquer 60 000 tonnes de thon au Gabon, nous pourrions construire deux usines. . (et) créer environ 6 000 emplois », dit-il. «Et nous aurions une part plus équitable. . . entre le pays qui possède les ressources naturelles et les pays qui ont la technologie pour les exploiter. »

