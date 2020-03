Organisation d’une cérémonie en l’honneur de femmes qui se sont distinguées dans la défense des droits des femmes

Le ministère des Affaires sociales, de l’enfance et de la famille a organisé aujourd’hui, vendredi, au Centre de promotion des femmes de Nouakchott, une cérémonie pour honorer des femmes qui se sont distinguées dans la défense des droits des femmes et des filles lauréates au cours de l’année académique 2018-2019.

La cérémonie a été marquée par une remise de prix.

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Dr Nene Oumeu Deffa Kane a affirmé dans un discours pour la circonstance que la protection et la promotion des groupes les plus vulnérables de la société, en particulier les femmes, occupent une place prépondérante dans le programme sociétal du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, et la politique poursuivie par le gouvernement.

Elle a ajouté que cette consécration, qui s’inscrit dans le cadre des activités commémoratives de la Journée internationale de la femme, concrétise les efforts du ministère dans la promotion de la distinction et l’engagement à soutenir les droits des femmes, louant

le rôle des partenaires techniques et financiers de la Mauritanie.

La cérémonie a réuni le ministre de l’Enseignement secondaire et de la Formation professionnelle, le secrétaire général du ministère des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, le wali de Nouakchott ouest et quelques représentants des partenaires au développement.