Réaction du Président Samba Thiam au Front pour la défense des Arabes

Lorsque j’ai lu le message, mercredi soir, m’apprenant que le ‘’Front pour la défense des Arabes’’ organisait une manifestation contre Biram et moi-même, j’en ai été d’abord très surpris, avant de sourire… saisissant immédiatement la manœuvre et quels en étaient les commanditaires …Le courage et l’intégrité morale ne sont pas les valeurs les plus largement partagées par notre classe politique et intellectuelle …

Bien entendu il existe-heureusement-des exceptions, quelques rares perles, l’avant-garde qui déroge à ce constat .. Cela aussi je le comprends car, comme le disait un célèbre résistant, ‘’ la tendance chez l’homme n’est pas de résister mais de céder, d’aller avec le courant ‘’. Seulement je ne céderai pas à l’intimidation, je ne « me coucherai pas et je ne me tairai pas ’’ comme dirait Jaures ; pour la bonne et simple raison que je crois, sincèrement, œuvrer dans et pour l’intérêt et le bien supérieur du pays; il est temps que ce pays se modernise, se dote d’un Etat, et plus …d’un Etat de droit qui ‘’ accepte sa diversité, cultive la solidarité, partage ses richesses’’. Ce sera cette voie–là ou le chaos…

Cela dit j’ai apprécié, que dans une attitude de rupture, ce régime nouveau autorise cette manifestation qui est un droit garanti par la constitution…Ouverture qu’il faut étendre à toutes les libertés fondamentales …

Samba Thiam

Nouakchott le 12 /03/2020.