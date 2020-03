Célébration de la 25e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

Organisée partout dans le monde depuis 1995, la « Semaine de la langue française et de la Francophonie » (SLFF) est célébrée depuis 2011 en Mauritanie. Devenue un rendez-vous culturel et festif important et bien ancré dans le paysage culturel mauritanien, la SLFF doit en grande partie sa réussite à l’Association Mauritanienne pour la Francophonie (AMF), présidée par M. Ahmed Ould HAMZA, qui depuis 2011 porte cet évènement, avec le soutien de nombreux partenaires publics et privés, mauritaniens et internationaux.

Célébration de la 25 édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie

C’est ce samedi 14 mars courant à partir de 11h que cette importante fête est commémorée à l’Alliance Française de Mauritanie, avec une présence riche et diversifiée sur laquelle nous reviendrons ultérieurement avec le discours très attendu du président de l’AMF Ahmed Ould Hamza.

La célébrations de la 25e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie (14 – 16 mars 2017) sera marquée le dimanche 16 mars courant, par des hommages vibrants qui seront rendus à titre posthume à d’éminentes personnalités de l’AMF, en l’occurrence Feus Mohamed Said Ould Hamoby, Aissata Kane et Ould Mohamedou.

Nous y reviendrons