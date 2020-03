L’Union internationale des musulmans appelle à l’arrêt du vendredi et aux prières de congrégation

Face à l’épidémie de coronavirus, l’union internationale des érudits musulmans demande à toutes les mosquées de “suspendre l’organisation des prières du vendredi et de la congrégation” jusqu’à nouvel ordre. Une décision drastique qui pourrait bien être le début de nouvelles mesures pour les rassemblements religieux.

L’Union internationale des érudits musulmans a publié une déclaration appellant à l’arrêt dans tous les pays où “le Coronavirus” est une véritable source de peur, sur la base de rapports médicaux fiables et délibérés des pays.

L’union a appelé à la nécessité de continuer à arrêter les prières jusqu’au contrôle de l’épidémie et à surmonter le stade de propagation et le danger.

Bien que nul ne sait combien de temps l’épidémie de coronavirus va sévir, « il faut toujours être optimiste (…) parce que nous sommes croyants et que tout croyant doit rester optimiste. Ce virus, nous allons en venir à bout si Dieu le veut. La situation retournera à la normale et à l’apaisement », a déclaré le secrétaire général de la Ligue islamique mondiale, Mohammed Abdul Karim Al-Issa

De très nombreux laboratoires à travers le monde sont actuellement lancées dans une course au vaccin contre le coronavirus. Depuis son apparition fin décembre 2019, le bilan fait état de plus de 5 300 morts, principalement en Chine, en Italie et en Iran. Plus de 140 000 personnes ont été contaminées par le virus dans quelque 120 pays.

senalioune.com