Coronavirus au Maroc : plus de baisemain au roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a nommé, mercredi 11 mars à Rabat, quatre nouveaux membres de la Cour constitutionnelle. Ces derniers n’ont pas fait le traditionnel baisemain du souverain, lors de la cérémonie d’installation dans leurs fonctions, à cause de la propagation du coronavirus dans le royaume.

Ces quatre nouveaux membres de la Cour constitutionnelle se sont tout juste prosternés, à distance du souverain. Un fait inédit qui témoigne de la volonté du Maroc de suivre les mesures de précaution sanitaires proposées par l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin de contrer la propagation du coronavirus.

Selon les derniers chiffres du ministère de la Santé, le Maroc est encore au stade 1 de l’épidémie. Le bilan fait état de 8 cas de contamination confirmés et d’un décès (une femme âgée de 89 ans). Face à la situation, le royaume a annulé ou reporté tout type de rassemblement de masse, et lancé une campagne de sensibilisation sur les risques de contamination via les réseaux sociaux.

