Coronavirus : réduction des points d’entrée dans le territoire national

Le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation précise que dans le cadre de l’exécution de la deuxième étape du programme du comité interministériel visant à lutter contre la propagation du coronavirus (Covid 19), les points d’entrée au territoire national avec les pays limitrophes sont réduits.

Il ajoute dans un communiqué dont une copie est parvenue à l’AMI que cette mesure a pour but de préserver la santé des citoyens et des étrangers résidant dans le pays.

Voici le texte intégral du communiqué :

« En application des recommandations du comité interministériel chargé de gérer la situation d’urgence et relatives à lancer la deuxième étape de la stratégie nationale de lutte contre la pandémie du coronavirus (Covid 19), le ministère de l’Intérieur et de la Décentralisation, dans le but d’éclairer l’opinion publique, annonce qu’il a été décidé de fermer tous les points d’entrée et de sortie avec les pays frères et amis voisins, à l’exception des points suivants:



Rosso (Wilaya du Trarza)



Boghé (Wilaya du Brakna)



Gouraye (Wilaya du Guidimagha)



Ejwin Gara-Fassala (Wilaya du Hodh Echarghi)



Gougui Zemal (Wilaya du Hodh El Gharbi)



Kilomètre 55 (Wilaya de Dakhlet Nouadhibou)



Bir 75 (Wilaya du Tiris Zemmour ).



Cette mesure s’inscrit dans le cadre des intenses efforts déployés par les pouvoirs publics pour éviter la propagation de cette pandémie et pour préserver la santé de nos citoyens et des étrangers résidant dans le pays ».

AMI