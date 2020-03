International Par: En partenariat avec Le Desk 14 Mars 2020 à 20:58

Pour Youssef Oulhote, docteur en épidémiologie et biostatistique, enseignant-chercheur à l’Université du Massachusetts et à l’École de Santé Publique de l’Université de Harvard, « le Coronavirus ou SARS-CoV-2 est un danger imminent pour le Maroc et son système de santé déjà fragile ».

On ne le dira jamais assez. On espere que les chiffres avances seront ramenes a la baisse grace aux mesures preventives. Dans ces jours incertains, la meilleure chose qui puisse nous arriver a la fin c’est de se dire qu’on a surréagi. Ceci prouvera qu'on a bien reagi https://t.co/TeyXncr1Zs — Youssef Oulhote (@aynumazi) March 13, 2020



« Beaucoup de gens comparent ce virus à la grippe. Cependant, il faut retenir que le nombre de cas de grippe est réparti sur une période de huit mois ou plus, alors que les cas de Covid-19 augmentent de façon exponentielle au cours de quelques semaines, comme on l’observe actuellement », explique-t-il dans un article publié par l’association Tafra.

« On doit donc s’attendre à des dizaines de milliers de cas au Maroc dans les semaines à venir. Les projections les plus pessimistes indiquent que la maladie pourrait se transmettre à plus de la moitié de la population si des mesures préventives sérieuses ne sont pas prises immédiatement », conclut le chercheur.

