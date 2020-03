Les activités culturelles et artistiques sont suspendues sur l’ensemble du territoire (ministère de la Culture)

le ministre mauritanien de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, Sidi Mohamed Ould Ghaber

Toutes les activités culturelles et artistiques sont suspendues sur l’ensemble du territoire national, à partir dimanche 15 mars 2020, jusqu’à nouvel ordre, selon une circulaire du ministère de la Culture, de l’Artisanat et des Relations avec le Parlement, dont une copie est parvenue à l’AMI.

« Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la deuxième phase de la stratégie du gouvernement visant à limiter la propagation du coronavirus et en application des décisions du comité interministériel chargé du suivi de l’évolution du virus en Mauritanie», précise le document.

La circulaire souligne que le ministère annule toutes les autorisations antérieures des activités culturelles et artistiques et reporte les festivals et manifestations culturelles et artistiques jusqu’à nouvel ordre.

De même le ministère œuvrera à travers des émissions dans les stations radiophoniques et les chaines de télévision, à donner la quiétude aux citoyens par la vulgarisation et la sensibilisation sur les mesures préventives à adopter et sur le strict respect des recommandations des autorités sanitaires.