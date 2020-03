Mauritanie – Covid-19 : Initiative pour la Resurgence du mouvement Abolitionnisre en Mauritanie ( Ira-M).

Annonce de circonstance urgente

Le 14 mars, en Mauritanie, le Comité interministériel chargé du suivi de l’ évolution du coronavirus (Covid-19), décidait, sous la direction du Premier ministre, une série de directives de prévention, dont la fermeture des écoles, le contrôle sanitaire des voyageurs à l’arrivée, la surveillance de certains postes- frontière et de rares contraintes d’isolement. Le principe de précaution et le caractère inédit de la menace expliquent le délai d’une semaine, que le gouvernement vient d’adopter, à titre probatoire.

Ira-Mauritanie (Ira-M), association de défense des droits de la personne, soutient l’effort des pouvoirs publics et salue la célérité de leur réaction, sans exclure, cependant, les dysfonctionnements d’un Etat en ruine et souvent réduit à l’impuissance, par le cumul du laxisme et de l’incompétence.

Ira-M exhorte la population, présente sur le territoire, à exécuter, scrupuleusement, toutes les recommandations de prophylaxie et de confinement que les autorités publient ; elle invite les mauritaniens, dès l’extinction de la pandémie, à une revue des politiques de santé, en prévision d’autres alertes de gravité comparable. Pour l’instant, il convient d’associer les lieux de culte et les rassemblements festifs, à l’application des consignes de distance et de réserve, physiques.

Enfin, jusqu’à la levée des mesures de restriction, Ira-M suspend sa communication militante, à l’exception des sujets relevant du Covid-19 et de ses implications sociales.

Ira-M, Nouakchott, le 15 mars 2020

Soumis par Hamady Lehbouss