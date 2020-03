Mauritanie: deuxième phase du plan de riposte contre le coronavirus

#Mauritanie: Suite une réunion d’évaluation du Comité interministériel chargé du suivi de l’évolution de la pandémie mondiale du coronavirus (COVID-19), le gouvernement a annoncé, samedi soir, la mise en œuvre de la deuxième phase du plan de riposte contre la propagation de cette maladie.

Vendredi soir, la Mauritanie a enregistré le premier cas contrôlé positif au coronavirus (COVID-19), sur un australien d’origine arabe, travaillant pour «TASIAST» une filiale de la compagnie canadienne «Kinross» qui exploite une mine d’or au nord de Nouakchott.



Le malade est entré en contact avec une dizaine de personnes qui ont été mises en quarantaine.

Les nouvelles mesures prévoient «une réduction des points d’entrée sur le territoire national, dont le nombre est désormais de huit (4 avec le Sénégal, deux avec le Mali, un avec le Maroc et un autre avec l’Algérie), un renforcement des contrôles sanitaires à l’entrée, le renforcement du nombre d’appareils médicaux, la fermeture de toutes les écoles du primaire au supérieur pendant une semaine au minimum, interdiction des rassemblements….». Le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani affirme suivre la situation de près et recommande à ses compatriotes de se conformer aux indications et directes des spécialistes, à travers un message envoyé à la population.

notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya

Le360.ma