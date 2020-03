Mauritanie: Tawassoul appelle à la mobilisation contre le coronavirus

Le président du Rassemblement national pour la réforme et le développement (Tawassoul), Mohamed Mahmoud Ould Sidi, a appelé les partis politiques et les forces nationales à l’unité et à se mobiliser pour faire face à l’épidémie du Coronavirus.

Ould Sidi a souligné, lors d’un meeting à Tijikja, la nécessité au population de coopérer et de soutenir les autorités publiques afin de prévenir la propagation de l’épidémie en Mauritanie.

Mohamed Mahmoud a appelé le gouvernement à faire face rapidement aux déséquilibres existants, et la nécessité d’accélérer les conditions difficiles de la population. Il a demandé l’adoption d’un programme urgent pour sauver les classes fragiles et de soutenir les victimes de la pauvreté.

Ould Sidi a également parlé des positions de son parti sur le gouvernement actuel, l’accusant de ne pas avoir affronté sérieusement la corruption qui sévit de façon abondante dans le pays.

