Tebboune ordonne le recensement et la prise en charge des algériens bloqués au Maroc

Le Président Abdelmadjid Tebboune a donné samedi des instructions aux ministres des Affaires étrangères et des Travaux publics et des Transports, pour le recensement et la prise en charge des Algériens bloqués à l’aéroport de Casablanca au Maroc en prévision de leur rapatriement vers l’Algérie, a indiqué un communiqué de la Présidence, diffusé via l’agence officielle.

une fois l'opération de recensement, en cours depuis vendredi soir, achevée

Pour rappel, les gouvernements algérien et marocain avaient décidé, jeudi soir, de suspendre temporairement leurs liaisons aériennes comme mesure « préventive » contre la propagation du Coronavirus.

