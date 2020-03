COMMUNIQUE DE PRESSE L’Ambassade et les Consulats généraux sont pleinement mobilisés nuit et jour

10 000 appels pour tout le Maroc depuis vendredi

RABAT, Maroc, 16 mars 2020/ — Nous faisons le maximum pour rendre possible les retours en France.

L’Ambassade et les Consulats généraux sont pleinement mobilisés nuit et jour.

Si cela sonne dans le vide lorsque vous appelez les numéros de l’Ambassade et des consulats c’est parce que la ligne est saturée. 10 000 appels pour tout le Maroc depuis vendredi.

N’hésitez pas à insister, Nous sommes pleinement mobilisés.

Ambassade : 00212 5 37 689 789

Consulats généraux :

Tanger : 00212 5 39 33 96 00

Casablanca : 00212 5 22 48 93 00

Fès : 00212 05.35.94.94.37

Agadir : 00212 5 28 29 91 60

Marrakech : 00212 5 24 38 82 00

Rabat : 00212 5 37 68 97 89.

Des dizaines d’agents sont mobilisés pour vous répondre.

Nous avons conscience du contexte difficile et contraint. Nous sommes pleinement à votre écoute et faisons en sorte de régler les situations du mieux possible.

Les informations qui nous sont communiquées sont aussitôt mises en ligne sur les réseaux sociaux de l’ambassade :

