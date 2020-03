(COVID-19) Mauritanie : interdiction de toutes activités culturelles et artistiques en prévention du COVID-19

La Mauritanie a interdit, à partir de ce dimanche, « toutes les activités culturelles et artistiques » sur l’ensemble du territoire national pour limiter les rassemblements en prévention du COVID-19, a annoncé dimanche le ministère mauritanien de la Culture dans un communiqué.

« Cette mesure s’inscrit dans le cadre de la mise en application de la deuxième phase de la stratégie du gouvernement visant à limiter la propagation du coronavirus et en application des décisions du comité interministériel chargé du suivi de l’évolution du virus en Mauritanie », ajoute le communiqué.

« Le ministère annule toutes les autorisations antérieures des activités culturelles et artistiques et reporte les festivals et manifestations culturelles et artistiques jusqu’à nouvel ordre », indique la même source.

Un premier cas de contamination au COVID-19, actuellement sous traitement, a été confirmé le 13 mars en Mauritanie.

La Mauritanie multiplie ses mesures de restriction dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, notamment par la limitation des points d’accès au pays, la fermeture des établissements d’enseignement pendant une semaine et la soumission à des mesures d’isolement stricte de voyageurs en provenance de pays où sévit la pandémie.

Source: Agence de presse Xinhua