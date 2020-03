Le point du Coronavirus en Afrique

De nouveaux pays en Afrique ont été touchés par le coronavirus. Il s’agit de la Centrafrique, des Seychelles, du Congo, du Kenya et du Rwanda qui a annoncé hier dimanche, la fermeture de ses frontières, sauf pour ses citoyens et les résidents étrangers, qui devront se soumettre à un auto-confinement.

L’Afrique du Sud où l’on dénombre au moins 61 cas, a également annoncé hier la fermeture de ses frontières à tous les citoyens des pays les plus touchés, l’interdiction des réunions de plus de 100 personnes et la fermeture des écoles à partir du mercredi 18 mars.

Idem en Mauritanie où «les écoles publiques et privées, les instituts et les universités sur l’ensemble du territoire national» sont fermés pour une semaine, à compter de ce lundi 16 mars. Dès demain mardi, son espace aérien sera également fermé aux avions venant de l’extérieur.

Après la confirmation d’un cas sur son territoire, le Ghana a lui aussi décidé dimanche la fermeture de ses frontières en interdisant l’entrée des personnes provenant des pays les plus touchés par la pandémie.

Ecoles, universités et lieux de cultes sont également clos au Gabon et au Rwanda où au moins un cas du coronavirus a été confirmé.

Cette pandémie a obligé la Confédération africaine de Football (CAF) à reporter tous les matchs des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2021 programmés fin mars.

Les autres pays non touchés par la pandémie sont en alerte maximale et prennent des mesures préventives pour éviter l’arrivée du Coronavirus ou, le cas échéant, l’endiguer le plus vite possible.

