Mauritanie : Campagne de sensibilisation pour la fermeture des points de passage frontaliers

Le wali du Trarza, M. Mohamed Vall Ould Mohamed Mahmoud a tenu dimanche une réunion à N’Diago au cours de laquelle il a demandé aux populations de l’arrondissement administratif de prendre toutes les dispositions propres à éviter au pays l’entrée de cette pandémie.



Il a ajouté que l’État a, en ce qui le concerne, pris un certain nombre de mesures de nature à réaliser cet objectif avec au premier plan la fermeture de tous les points de passage frontaliers de la wilaya, exception faite de celui de Rosso ainsi que l’arrêt de tous les autres moyens de transport en rapport avec le passage des frontières de la wilaya et l’interdiction de tous les types de rassemblements.

Le wali a relevé que le point de passage de Rosso est surveillé par des staffs sanitaires équipés du matériel nécessaire avec y compris des appareils de détection du coronavirus.

Le président du conseil régional du Trarza, M. Mohamed Ould Brahim Ould Seyid a précisé qu’il est demandé à tous de participer efficacement à la campagne de sensibilisation que les services de l’Etat entreprennent actuellement pour empêcher l’entrée de toute personne atteinte, insistant sur la nécessité pour les citoyens de s’en tenir rigoureusement aux règles de prudence et louant les actions déjà menées par les hautes autorités du pays pour faire face à cette maladie.

Le maire de N’Diago, M. Boijel Ould Houmeid a, pour sa part, souligné l’importance des mesures prises par les pouvoirs publics pour préserver la santé des citoyens, enjoignant aux populations de les appliquer.

Dans ce cadre, le wali adjoint a visité les deux points de passage de Diama et de Mbeyouh et donné des instructions fermes aux autorités administratives et sécuritaires d’empêcher la traversée de tout individu dans toutes directions au niveau de tous les points de passage de la wilaya à l’exception du point de Rosso.

Les membres de l’assistance à la réunion ont exprimé, à cette occasion, leur satisfaction pour ces mesures rigoureuses prises par le gouvernement et ont exprimé leur disponibilité à contribuer à leur application.

Source : Agence Mauritanienne d’Information (AMI) via kassataya.com