A Nouakchott la capitale mauritanienne, ce 12 mars 2020, il y a eu des échanges entre le Secrétariat Exécutif du G5 Sahel et l’Ambassade de France en Mauritanie sur le suivi des conclusions du sommet des Chefs d’Etat du G5 Sahel et de la France tenu le 13 janvier 2020 à Pau.

On se souvient qu’à l’issue du 6ème sommet du G5 sahel qui s’était tenu le 25 février 2020 à Nouakchott, toujours la capitale mauritanienne, le nouveau président de la république Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait été désigné par ses pairs pour prendre la tête de l’organisation en charge de la lutte contre le terrorisme dans le sahel.

On se souvient également que le nouveau président du G5 sahel Mohamed Ould Cheikh Ghazouani prenait en héritage une organisation militairement diminué et économiquement exsangue qui réclame de plus en plus de l’argent et des fonds nécessaires pour financer sa lutte contre le terrorisme dans le sahel nonobstant le budget de 400 millions d’euros qui avait été levé à Bruxelles en 2018 en présence d’autres chefs d’Etats européens

En plus de ce manque criard des fonds de financement pour la lutte contre le terrorisme dans le sahel, le nouveau président du G5 sahel et par ailleurs nouveau président de la république de Mauritanie, devra aussi prendre en compte, la faible mobilisation de la force militaire qui s’élève à plus de 5 000 hommes et que les Etats membres peinent à regrouper.

source URL: https://lopinionplus.com/mauritanie-les-experts-du-g5-sahel-recherchent-des-solutions-de-lutte-contre-le-terrorisme/