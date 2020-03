Coronavirus: Des hôtels de confinement à Nouakchott

Dans une déclaration à l’agence mauritanienne d’information, le ministre de l’équipement et des transports, Mohamedou Ahmedou M’haimid a déclaré que le gouvernement a réservé des hôtels pour le confinement de tous ceux qui viennent de pays où le coronavirus s’est propagé, indiquant que toutes les dispositions logistiques ont été prises pour permettre un séjour agréable aux confinés. Selon le ministre, la commission logistique, issue du comité interministériel présidé par le premier ministre pour suivre la propagation du virus, a prévu tout le nécessaire pour que les personnes soumises au confinement se sentent à l’aise. Depuis la déclaration du cas zéro en Mauritanie, le gouvernement à travers un comité interministériel a pris plusieurs décisions visant à tout mettre en œuvre pour limiter au maximum la propagation de ce virus qui a mis depuis quelques semaines toute la planète en alerte maximale. Parmi ces mesures, il y a entre autres : la fermeture de tous les établissements d’enseignement public et privé de tous les niveaux, l’annulation de toutes les manifestations publiques, la limitation des points de passage pour rentrer en Mauritanie qui passent de 35 à huit, le confinement systématique de toutes les personnes venant des pays où le virus s’est déjà propagé et l’arrêt de tous les vols à partir du mardi 17 mars. Dans une conférence de presse organisée dimanche 15 mars, le ministre de la santé a promis toute la transparence sur la question du coronavirus en Mauritanie et assuré que la situation du cas zéro est stable. Enfin, pour éviter les fakenews sur le virus qui peuvent créer une grosse frayeur au sein des populations, le comité interministériel, par la voix du ministre de la santé, a mis en garde les propagateurs de fausses informations contre lesquels les autorités séviront sans aucune pitié.

lecalame.info