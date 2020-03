Ghazouani recoit Daddah: La lutte contre le coronavirus au menu

Le président Mohamed ould Cheikh El Ghazouani, demande à ses compatriotes l’union sacrée autour de la lutte contre le coronavirus(COVID-19), position exprimée lundi après-midi, à l’occasion d’une audience avec Ahmed ould Daddah, opposant historique, leader du Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD), plusieurs fois candidat malheureux à une élection présidentielle.

« Ghazouani a demandé à Daddah une implication et une forte mobilisation des forces vives de l’opposition aux côtés du gouvernement, des autorités sanitaires et experts en ce domaine, dans le cadre d’une vaste action de sensibilisation des populations pour le respect des consignes permettant de réduire au minimum et même d’interrompre, la chaîne de contamination du coronavirus (COVID-19) »,explique une source bien informée.

Un seul cas de coronavirus détecté sur un étranger travaillant pour une compagnie aurifère, a jusque là été déclaré en Mauritanie vendredi soir.

Cependant, le gouvernement a annoncé plusieurs mesures visant àcontenir les risques d’avancée de la pandémie signalée dans les paysvoisins qui ont enregistré une centaine de cas cumulés (Algérie,Sénégal et Maroc).

