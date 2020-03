Rapide info en réponse à l’épidémie de coronavirus

Nous voulions tendre la main et partager avec vous ce que nous faisons en réponse à l’épidémie de coronavirus (COVID-19) afin d’assurer la continuité des services.

À l’heure actuelle, nos deux priorités sont d’offrir un service continu et ininterrompu à nos visiteurs et de maintenir la sécurité et le bien-être de nos employés. Pour nous assurer que notre équipe reste saine et pleinement fonctionnelle, nous avons fait ce qui suit:

100% bureau à domicile pour tous

Depuis hier, nous sommes passés entièrement au travail à distance et nous travaillons tous depuis nos maisons. Pour faciliter les choses, les employés de rapide info ont été encouragés à ramener l’équipement de l’agence à la maison, afin qu’ils puissent créer un espace de travail confortable et efficace.

Notre matériel était complètement prêt pour le travail à domicile bien avant l’épidémie de coronavirus. Nous avons toujours fourni des options de travail à distance et bon nombre de nos employés et collaborateurs en ont profité ces années. Le système a donc été utilisé, testé et il est prêt pour cette situation.

Nous sommes tous conscients des défis de l’isolement social. Pour lutter contre les effets négatifs que cela peut avoir, nous organisons des appels vidéo réguliers au sein des équipes et entre elles afin de se voir et de garder le moral.

Nous continuons à gérer notre site 24h / 24 et 7j / 7 comme d’habitude et nous ne prévoyons aucune interruption aujourd’hui que _le câble est réparé.

Nous faisons de notre mieux pour assurer la disponibilité, la qualité et la rapidité habituelles d’une information relayée à partir des sources sures. Cependant, nous tenons à vous remercier de votre compréhension en cas de retards occasionnels dans la compilation et l’exploitation de l’information. Après tout, c’est une situation extraordinaire et cela pourrait nous prendre un certain temps avant de nous y habituer pleinement.

Nous vous souhaitons bonne santé et bonne protection en ces temps difficiles.

Meilleures salutations,

Ahmed Bettar

Directeur de publication

Rapide info