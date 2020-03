Coronavirus : Appel de Bouamatou à respecter les consignes gouvernementales

L’homme d’affaires Mohamed Ould Bouamatou a appelé les citoyens à respecter les instructions données par les autorités habilitées, suite à la situation d’urgence imposée par la propagation du Coronavirus.

Je sais qu’ils sont nombreux à souhaiter venir de l’intérieur et de l’extérieur du pays pour me présenter leurs salutations et pour exprimer leur joie à l’occasion de mon retour à notre chère Patrie, a-t-il dit dans un communiqué.

Je suis conscient de la situation d’urgence imposée par la propagation du Coronavirus et j’appelle en conséquence tous à se conformer aux consignes exprimées et mesures prises par les autorités publiques habilitées, a-t-il ajouté soulignant dispenser les visiteurs des peines du voyage, leur disant que leurs bonjours sont parvenus et qu’ils en sont vivement remerciés.

Bouamatou a remercié tous ceux qui se sont déplacés pour le saluer, parmi les personnalités scientifiques, culturelles et spirituelles, hommes d’affaires et acteurs économiques, hommes politiques et syndicalistes, militants des droits de l’homme, journalistes et acteurs de la société civile, hommes et femmes et jeunes.

Il a adressé un Merci spécial aux simples citoyens qui sont venus de tous les coins du pays lui dire bienvenue, les assurant de la grande place qu’ils ont dans son cœur et leur exprimant son estime méritée.

L’homme d’affaires et homme politique Mohamed Ould Bouamatou est rentré en Mauritanie le 11 mars dernier, après l’annulation du Parquet Général des poursuites judiciaires engagées contre lui par l’ex régime.

