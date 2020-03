Le président de l’UPR reçoit le président et les membres du bloc Elweva à R’Kiz

Le président de l’Union Pour la République au pouvoir (UPR), l’ingénieur Sidi Mohamed Ould Taleb Amar, a reçu hier 16 mars courant au siège central du parti à Nouakchott, le bloc de l’initiative Elweva au niveau de la moughataa de R’Kiz, conduit par le président de la communauté mauritanienne résidente au Sénégal, M. Ahmednah Abbah.

Cette rencontre intervient en reconnaissance du parti au rôle pionnier joué par l’initiative au cours de la dernière campagne électorale organisée à l’occasion des élections présidentielles de juin 2019, au profit du candidat du consensus national, l’actuel président Mohamed Ould Cheikh Ghazouani d’une part et après la fusion de l’initiative au sein de l’UPR, lors de la tenue de son congrès national, d’autre part.

Le président du bloc M. Ahmednah Abbah, le député de la moughataa de R’Kiz Mohamed Kane et les membres présents ont annoncé pour la circonstance leur soutien total au programme du président de la République, louant l’approche de concertation adoptée par le président du parti depuis son élection et le climat d’ouverture qu’il a assuré devant tous les adhérents de l’UPR pour contribuer, chacun de sa position, à la construction et éclairer l’opinion publique nationale sur le programme « Tea-houdati » (Mes engagements)’, édifié sur les socles du développement local pour tous.

Le bloc a appelé également à la nécessité d’accorder une attention rapide aux cadres de la moughataa qui ont contribué de manière significative au triomphe du programme du président, attirant l’attention sur le fait que le bloc compte en sein toutes les composantes de la société.

Etaient présents à cette rencontre du bloc en plus de son président:

– Mohamed Kane, député de R’Kiz,

– Dr Abdallahi Ould Ahmed Vall, professeur d’université,

– Ely Ould Chakar, cadre financier

– Naceer Ould Dah, acteur politique

– Ahmed Beddi Ould Zoueine, président antenne PROCAPEC à Keur-Macène,

– – Ahmed Ould Moctar, conseiller municipal,

– Mohamed Mahmoud Ould Dah, entrepreneur,

– Hamadi Ould Ebbat, syndicaliste,

– Hamad Ould Lahmi, chef de quartier.

Il fait rappeler que la direction du bloc de l’Initiative Elweva avait rendu auparavant une visite au président de l’UPR à son domicile, pour le féliciter après son élection à la tête du parti.

traduit du site arabophone echourouq