Coronavirus : l’Africain invité à «se réveiller et à se préparer au pire»

Dressant un bilan de la pandémie de Covid-19 qui sévit actuellement dans le monde, le directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) n’y est pas allé de main morte ce mercredi 18 mars pour prévenir les gouvernements du continent sur l’impact de ce qu’il qualifie désormais d’« ennemi de l’humanité ». Ainsi, Tedros Adhanom Ghebreyesus a invité l’Afrique à « se réveiller et à se préparer au pire » face à la propagation du Coronavirus.

« Plus de 200 000 cas ont été signalés à l’OMS et plus de 8 000 personnes ont perdu la vie ». En dressant ce bilan très évocateur ce mercredi 18 mars, et qui souligne l’impact du Coronavirus Covid-19 sur le plan sanitaire et humain, Tedros Adhanom Ghebreyesus directeur général de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), a ainsi voulu alerter le monde et notamment le continent africain, sur la nécessité d’accentuer les mesures pour lutter contre cette pandémie.

En effet, en qualifiant le nouveau coronavirus d’ « ennemi de l’humanité », le responsable de l’institution spécialisée en matière de santé publique s’est voulu pragmatique sur les mesures à prendre dans l’immédiat, et surtout sur celles qui doivent être prises en Afrique. Dans ce contexte, il a invité les dirigeants des 54 pays à se « se réveiller et à se préparer au pire ». Des mots forts qui invitent à la fois à la prudence et la célérité, quand on sait que le continent compte de plus en plus de cas de Covid-19.

Avec déjà 600 cas recensés sur le continent et un premier décès en Afrique subsaharienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus a insisté sur le fait que « son continent devrait se réveiller et se préparer dès aujourd’hui ». Avec un impact déjà perceptible sur les économies africaines, au regard du prix actuel du baril qui est au plus bas à 22,90 dollars, « cette menace sans précédent » devrait donc impérativement devenir la priorité des gouvernements.

gabonmediatime.com