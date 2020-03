Le gouvernement mauritanien poursuit ses mesures contre le coronavirus.

Le gouvernement, en application des directives du Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, poursuit ses efforts pour enrayer la propagation du coronavirus.

Après la découverte du premier cas dans le pays, le comité interministériel chargé de la lutte contre le coronavirus s’est réuni, sous la présidence du Premier Ministre, M. Ismail Bedda Cheikh Sidya, et a adopté une série de mesures, dont les principales sont :

La mise en quarantaine (14 jours) des passagers en provenance des pays touchés par la pandémie ; la fermeture des établissements scolaires et universitaires, à compter du 16 Mars 2020, pour une période d’une semaine renouvelable ; la suspension des liaisons aériennes, à partir de ou vers la Mauritanie, à compter du mardi 17 Mars 2020 ; la réduction du nombre des points de passage frontaliers, et le déploiement des équipes médicales pour le dépistage d’éventuels cas de coronavirus.

Dans ce cadre, le ministère de la Santé a mis en place une cellule de veille, qui siège 24 h sur 24 h, et établit un rapport quotidien sur la situation sanitaire et la surveillance des frontières.

Des caméras thermiques ont été installées dans l’aéroport international de Nouakchott Oumtounsy et dans celui de Nouadhibou, ainsi qu’au point de passage du PK 55 et sur le bac de Rosso. Un réseau pour l’échange des informations sur la situation sanitaire a été mis en place entre les différents hôpitaux, dispensaires et points de santé du pays.

Le ministre de la santé, M. Mohamed Nedhirou Ould Hamed, a demandé aux citoyens de se conformer aux instructions des autorités en matière d’hygiène, d’éviter les rassemblements et d’appeler, au besoin, le numéro vert mis à la disposition du public : le 1155 pour toute information.

Pour l’exécution des mesures prises, le comité interministériel s’est structuré en plusieurs sous-comités spécialisés, chargés respectivement de la santé et de la sécurité, des moyens logistiques et de la veille économique et de la communication.

Le ministre de l’Équipement et des Transports, M. Mohamedou Ahmedou M’Haïmid, a assuré que tous les voyageurs des derniers vols, en provenance des pays atteints par le coronavirus, ont été mis en quarantaine dans de bonnes conditions.

Pour sa part, le ministère de la Pêche et de l’Économie maritime a adressé une circulaire aux responsables des ports, aux opérateurs de la pêche et aux capitaines des bateaux en provenance des zones infectées par la pandémie, pour les informer de la nécessité de respecter un certain nombre de mesures dont l’interdiction pour les bateaux désirant pêcher dans les eaux territoriales mauritaniennes d’accoster pour limiter les contacts avec les autres bateaux au strict minimum nécessaire.