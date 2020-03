Le ministre de l’Économie s’entretient avec le directeur du bureau de l’Agence française de développement

le ministre de l’Économie et de l’Industrie, M. Abdel Aziz Ould Dahi s’est entretenu ce jeudi à Nouakchott avec le directeur du bureau de l’Agence française de Développement, M. Lionel Yondo.

Les entretiens ont porté sur la coopération entre la Mauritanie et l’Agence ainsi que les moyens permettant de les développer et de les renforcer davantage dans les domaines de l’Économie et de l’Industrie.

L’entrevue s’est déroulée en présence du secrétaire général du ministère, M. Aly Soumaré et du directeur général des financements, de l’investissement public et de la coopération économique, M. Mohamed Salem Ould Nani.