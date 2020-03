Le ministre de l’Emploi lance une campagne pour la prévention du « Coronavirus »

Le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Taleb Ould Sid’Ahmed, a lancé jeudi matin, depuis le carrefour de Kandahar, dans la moughataa d’Arafat, dans la wilaya de Nouakchott sud, une campagne de sensibilisation sous le thème: « Pour l’éveil des jeunes contre corona virus ».

Le programme de cette campagne a porté sur la distribution de dépliants aux citoyens et aux passants, piétons ou automobilistes, contenant des conseils et instructions qui exhortent à la nécessité d’effectuer un lavage fréquent des mains au savon, au retour à la maison et au contact de choses suspectes, l’usage du turban et du masque, l’abstention de tendre la main et de faires des accolades ou des étreintes, l’éloignement des lieux de regroupement et l’abstention de sortir, sauf en cas de nécessité.

Le ministre a souligné aux citoyens que le gouvernement a pris toutes les mesures visant à circonscrire cette pandémie, devenue mondiale en raison de sa propagation rapide et du danger d’en transmettre le germe au sein de la population, soulignant que notre pays n’a enregistré jusqu’à présent que deux cas dus à des étrangers, récemment venus de l’extérieur.

Il a ajouté que le gouvernement, sur les orientations du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, via ses commissions ministérielles, travaille nuit et jour sur le suivi et la mise en œuvre des instructions du ministère de la Santé afin de trouver le moyen le plus efficace de prévenir cette maladie, en appliquant l’adage « il vaut mieux prévenir que guérir ».

Le ministre a montré aux citoyens comment se laver les mains avec du savon afin d’éviter les dangers de cette épidémie, soulignant qu’il existe des pays plus avancés que nous en matière de mise à disposition de structures sanitaires et d’équipes médicales, mais que ces pays subissent les conséquences fatales de ce dangereux virus pour ne pas avoir pris les précautions nécessaires en temps opportun.

Il a appelé les citoyens dans les lieux où s’est déroulée la campagne de sensibilisation à faire preuve de vigilance et à éviter de négliger les choses, d’autant que des conséquences dramatiques pourraient en résulter, qu’à Dieu ne plaise.

Le ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports a rappelé à cet égard que les jeunes portent une lourde responsabilité dans ces circonstances particulièrement critiques car il leur incombe de guider, d’orienter et de sensibiliser sur les dangers de la pandémie de Corona Virus.

Le ministre a été reçu, lors de cette campagne, par le wali de Nouakchott Sud, M. Mohamed El-Hassan Ould Mohamed Saad et des responsables du ministère et présidents d’associations de jeunesse actives dans la wilaya.

Une campagne de sensibilisation des populations de l’Adrar sur les dangers du coronavirus organisée par le ministère de l’Emploi, de la Jeunesse et des Sports a démarré ce jeudi à Atar.

Plusieurs groupes d’associations de jeunesse et de clubs sportifs de l’Adrar qui mènent la campagne se déplaceront dans toute la wilaya pour sensibiliser les populations sur la pandémie et ses conséquences sur la vie des citoyens.

Dans son intervention, au cours de la cérémonie de démarrage, le wali de l’Adrar, M. Diagana Mohamedou El Haj Wagui a précisé que les autorités administratives régionales n’épargneront aucun effort pour lutter contre le coronavirus. Il a ajouté qu’elles appliqueront toutes les mesures préventives pour éviter la pandémie conformément aux recommandations du gouvernement.