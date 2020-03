Il s’est confirmé maintenant, après le dépistage laborantin que la concitoyenne entrée d’Espagne, à propos de laquelle beaucoup d’encre a coulé et bien de désinformations ont circulé, attisés par la précipitation des médias vers le sensationnel, même ultra-faux, affirmant sans vérification qu’elle est contaminée par le Covid-19, qu’au contraire, elle ne l’est pas.

Des informations sans fondement!

Le ministère de la santé déclare en conséquence que cette femme est saine et que son cas s’est confirmé après le test de diagnostic au coronavirus négatif.

Le département rappelle également que le pays n’a enregistré que les deux cas annoncés officiellement, qui commencent d’ailleurs à se remettre progressivement, Dieu merci.

Les canaux de communication et les blogueurs sont priés d’authentifier les informations avant leur publication et d’éviter de diffuser les fausses informations et d’attiser les rumeurs infondées

Abdel Kader Ould Ahmed, Conseiller du ministre de la santé, chargé de la communication