La ministre des Affaires sociales supervise le lancement de mesures préventives contre l’épidémie de Coronavirus

La ministre des Affaires sociales, de l’Enfance et de la Famille, Dr Nene Oumou Deffa Kane, a supervisé aujourd’hui, vendredi, dans les bâtiments du ministère, la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures de précaution pour empêcher la propagation du Corona virus, dans le cadre des efforts du gouvernement pour contenir cette pandémie dans notre pays.

Les procédures comprennent la fourniture et l’installation de lavabos pour se laver les mains avec de l’eau et du savon, des lotions de stérilisation devant et à l’intérieur de toutes les installations publiques du secteur, la formation d’une commission sectorielle pour mettre en œuvre et suivre ces mesures préventives contre le virus.

La ministre a fait une déclaration à l’AMI, dans laquelle elle a expliqué que les mesures viennent en exécution du discours du Président de la République, Son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani, à l’adresse du peuple, dans lequel il a demandé de respecter scrupuleusement les instructions relatives à la non-transmission du Corona virus, en veillant à mettre en œuvre un ensemble de recommandations qui incluent le lavage des mains avec de l’eau et du savon stérilisé, d’éviter les poignées de main et de garder une distance d’au moins 1 m des autres.