L’aire de repos du bétail à Fam Lekheiyrat en Mauritanie

Par :Sayouba Traoré

Fam Lekhyrat, c’est sur la commune de Aghoratt, dans le département de l’Assaba, dont la capitale est Kiffa. C’est à 604 km de Nouakchott, en Mauritanie.

L’Assaba est une zone agropastorale, mais c’est aussi une zone de transition pour les animaux transportés sur 1 200 kilomètres vers les marchés de Nouakchott, Nouadhibou et même au Sénégal. C’est pourquoi le Ministère du Développement Rural, à travers le Projet d’Appui au Pastoralisme dans le Sahel a construit deux aires de repos à Robinet dans le Brakna et Fam Lekhyrat dans l’Assaba.

Pour le visiteur étranger, l’Assaba ce sont des montagnes, une succession de collines, des dunes de sable et des vallées asséchées, le tout ouvert au vent à cause d’un fort déboisement. Les infrastructures construites par le PRAPS à Fam Lekhyrat ont coûté autour de 81.456 dollars US. On a pensé au confort des animaux, mais également aux hommes qui les conduisent. L’eau, l’électricité, de l’aliment bétail, une pharmacie, un château d’eau et plusieurs abreuvoirs.

RFI