Coronavirus : La commune de Sebkha mise sur la prévention

Depuis vendredi, la commune de Sebkha mène une opération de sensibilisation de grande ampleur, sur les précautions à prendre avec le Covid-19, accompagnée de kits « mains propres » (javel et savons Dettol particulièrement efficace contre les bactéries) pour appuyer le discours.

3308 kits de propreté (1 bouteille de javel, 1 à 2 savons par kit), 3 équipes de sensibilisation et de distribution mobilisées, autant de ménages sensibilisés porte par porte.« Cela couvre 5% de la population de Sebkha à peu près. C’est peu, nous en avons conscience, mais l’idée est plus de s’en servir pour la sensibilisation des populations. Nos moyens sont limités, et avec ceux-ci nous essayons d’avoir le plus d’impact possible »explique Aboubacar Soumaré, maire de la commune.

Parallèlement, plus 120 bouteilles de gel hydroalcoolique ont été rendus disponibles à la mairie, la PMI, le QADI, le centre d’état civil et les Commissariats, pour perpétuer sur les points administratifs centraux de la commune, le réflexe de propreté des mains.

Les associations des jeunes de la commune, celle des relais communautaires ont été mis à partie pour appuyer cette initiative. Djeinaba Ba, présidente de l’association des relais communautaires de Sebkha est au front depuis 3 jours, précautions prises :« Le plus important est que la population de Sebkha comprenne la gravité de la situation pour accepter plus facilement les mesures de propreté et de semi-confinement auxquelles on les exhorte. En ce sens, globalement la sensibilisation s’est bien passée et a permis par exemple de voir des mahadras spontanément fermer en mesurant la crise sanitaire grâce à cette sensibilisation »explique-t-elle entre deux portes de maisons.

Aminata D. est coresponsable d’une des mahadras (de près de 50 enfants) de la commune, près de l’école Baobab. Face à la pédagogie d’un binôme de sensibilisation venu toquer à sa porte, leur discours résonne : « Bien sûr que nous avons entendu parler de cette pandémie mais ça me semblait loin… J’ai conscience maintenant de l’importance des précautions que vous recommandez, particulièrement de fermer l’école coranique. Nous allons le faire aussitôt que nous aurons lavé les mains de tous les enfants » assure-t-elle en recevant un carton de javel et un paquet de savons.

A chacun maintenant, dans son foyer, de prendre ses responsabilités avec l’information diffusée de long en large dans la commune pendant 3 jours.

Mamoudou Lamine Kane

crédit photos droits réservés

Source : Mozaikrim ( blog )