Coronavirus : Des Sahraouis assiégés par l’armée algérienne près de la ville de Tindouf

Plusieurs familles sahraouies venant des camps de Tindouf se sont retrouvées dans la matinée du vendredi 21 mars, assiégées manu militari par des éléments de l’armée algérienne à la périphérie de la ville de Tindouf.

Citant des sources locales, le site électronique «Hibapress» précise qu’un groupe de Sahraouis a tenté de se rendre dans la ville algérienne de Tindouf pour s’approvisionner en denrées alimentaires et en carburant, dont les prix ont connu une hausse vertigineuse dans les camps, mais à leur grande surprise, ils ont été interceptés et assiégés par les militaires algériens qui les ont passés à tabac.

Lors de l’intimidation excessive dont ont fait preuve les soldats algériens, une voiture transportant une famille sahraouie s’est renversée et ses occupants ont été battus et maltraités, ce qui a provoqué la colère d’un certain nombre de Sahraouis qui sont entrés en confrontation avec l’armée algérienne.

Les mêmes sources rapportent que plus d’une centaine d’autres Sahraouis pris au piège à la frontière entre l’Algérie et la Mauritanie ont été empêchés de regagner leurs domiciles dans les camps de Tindouf et sont cernés sur ces lieux désertiques sans eau et sans nourriture, ce qui présage une catastrophe humanitaire imminente, alors que l’Algérie à l’instar des autres pays voisins, est actuellement confortée à la pandémie du coronavirus.

D’ailleurs, dernièrement des sources européennes à Bruxelles ont fait état de la forte préoccupation de l’Union européenne (UE) du danger que peut susciter le déclenchement d’un foyer de contamination à grande échelle dans les camps de Tindouf, une zone de non droit où l’Algérie a entièrement légué les pouvoirs à la direction du Polisario pour la gestion de ces camps.

Publié le 23/03/2020 par Ali Haidar

Sahara News