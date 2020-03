Irina Bokova, Hakima el Haite, George Papandreou et Joël Ruet,publié le 22/03/2020 à 08:00

Le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire (au c.), la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, et la secrétaire d’Etat Agnès Pannier-Runacher (à dr.) lors d’une conférence de presse sur l’impact du nouveau coronavirus sur l’économie, le 9 mars 2020 à Paris.

Les mesures sanitaires et économiques imposées par l’épidémie devront être soumises au débat dans les Etats, préviennent plusieurs responsables politiques internationaux*

Les choix publics sanitaires et économiques face au Covid-19 sont complexes. Et la démocratie exige d’en débattre sans attendre. Deux urgences coexistent : faire converger les mesures de confinement et les aides d’une part ; appréhender les conséquences économiques et sociales induites par le passage légal à l’Etat d’urgence, d’autre part.

De telles mesures, mêmes temporaires, sont porteuses d’enjeux de long terme, car l’économie et la santé sont interdépendantes. Une pandémie non contrôlée occasionne des ravages économiques ; l’économie fragilisée menace la sécurité sanitaire des pays. Le traitement séparé de ces deux dimensions précipiterait le chaos. Sur le plan économique, les argentiers ont d’abord cru cette crise plus simple à contrecarrer qu’en 2007-2008, lorsque le germe infectieux logeait au coeur même de la finance. Or la contagion va déjà d’un secteur réel à l’autre et menace la finance au-delà de la Bourse. Nous voici revenus au temps de la fameuse formule du « quoi qu’il en coûtera » lancée par Mario Draghi, alors président de la Banque centrale européenne, en 2012.

