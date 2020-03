Coronavirus : L’Angola, l’Ouganda et l’Erythrée font état de premiers cas, premier décès en RDC

Par Oeil d’Afrique avec agences le 22 mars 2020 à 14:59

Malgré les mesures prises par les gouvernements africains pour endiguer la progression du covid-19, l’Angola, l’Ouganda et l’Érythrée ont confirmé samedi des premiers cas de contamination, tandis qu’un premier décès a été signalé en RDC et Mauritanie.

Le virus se propage à travers l’Afrique. L’Angola, l’Ouganda et l’Érythrée ont annoncé avoir confirmé de premiers cas de contamination au coronavirus et un premier décès lié à l’épidémie a été signalé en RDC et en Mauritanie.

Deux résidents angolais revenus du Portugal les 17 et 18 mars ont été confirmés positifs au coronavirus, a déclaré samedi la ministre angolaise de la Santé, Silvia Lutucuta.

En Érythrée, le premier patient avéré est un citoyen âgé de 39 ans arrivé de Norvège.

Le premier cas confirmé en Ouganda a été officialisé dimanche matin par la ministre de la Santé, Jane Ruth Aceng, qui a précisé qu’il s’agissait d’un homme arrivé de Dubaï samedi et qui se trouvait dans un état stable.

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus d’un millier de cas d’infection ont été recensés à travers l’Afrique.

Une éventuelle flambée des cas inquiète, alors que le continent ne dispose pas d’infrastructures médicales aussi nombreuses que les économies plus développées.

Avec Reuters