Coronavirus – Sénégal : Communique N’22

DAKAR, Sénégal, 23 mars 2020/ — Ce lundi 23 Mars 2020, le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale a reçu les résultats des examens virologiques ci-dessous :



sur 60 tests réalisés, 12 sont revenus positifs. Il s’agit de :



06 cas importés ;02 cas contacts suivis ;04 cas issus de la transmission communautaire.

03 patients hospitalisés sont contrôlés négatifs et déclarés guéris, parmi lesquels le cas no 5 du 11 mars 2020.



L’état de santé des patients hospitalisés à Dakar et Touba est stable



A ce jour, 79 cas ont été déclarés positifs, dont huit guéris et



71 encore sous traitement.



Le Ministère de la Santé et de l’Action sociale appelle les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et et collective.



