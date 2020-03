COVID19 : la MINUSMA prend des mesures de prévention renforcées et active son plan de continuité d’activité

BAMAKO, Mali, 23 mars 2020/ — A la suite de l’annonce des mesures prises par le gouvernement malien pour éviter l’épidémie de Covid-19 au Mali, la MINUSMA prend des mesures de prévention renforcées et active son plan de continuité d’activité.



« J’ai la plus grande confiance dans l’engagement du personnel de la MINUSMA à se protéger mutuellement, protéger les autres, tout en continuant à assurer la continuité de nos opérations au Mali, » a déclaré ce matin de Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies au Mali, M. Annadif avant d’ajouter : « d’autres mesures seront renforcées au besoin. Nous suivons de près l’évolution de la situation et continuerons, en toute transparence, de tenir l’opinion informée de tout développement significatif nous concernant, lié à l’épidémie COVID-19. »



La MINUSMA s’organise pour préserver sa capacité de travail aussi longtemps que les évènements l’exigeront et a ainsi pris les mesures qui suivent :



Pour renforcer les mesures mises en place par le gouvernement et par mesure de précaution, quand ils rentrent au Mali depuis une zone affectée, tous les personnels civils, police et militaires MINUSMA sont systématiquement mis en auto-isolation pour une durée de 14 jours. La Mission a pris les dispositions nécessaires et a mis en place un centre de transit à cet effet.La tenue de toute réunion publique, atelier ou séminaire est étudiée au cas par cas, et leur capacité suit strictement les recommandations gouvernementales.Des mesures sanitaires appropriées ont déjà été prises et adoptées par l’ensemble du personnel, dans tous les bureaux ou installations MINUSMA, une ligne d’assistance médicale dédiée a été établie.Un principe général de télétravail est en cours, la présence physique du personnel au quartier général de Bamako s’organisera afin de réduire les effectifs présents, tout en assurant la continuité des opérations.

La MINUSMA anticipe et se prépare tout en restant extrêmement adaptable face à l’évolution de la situation, en coordination avec le gouvernement de la république du Mali.



Distribué par APO Group pour United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).SOURCE

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA