EN DIRECT Coronavirus : la pandémie « s’accélère », prévient l’OMS

L’organisation mondiale de la Santé appelle les Etats à se mobiliser pour « changer la trajectoire » de la pandémie. L’Allemagne a adopté un ensemble de mesures inédit depuis la Deuxième guerre mondiale. En France, de nouvelles mesures de confinement sont à l’étude.

Par Les Echos Publié le 23 mars 2020 à 7h25Mis à jour le 23 mars 2020 à 18h19

Alors que la plupart des pays européens ont mis en place des mesures drastiques de confinement pour endiguer l’épidémie de coronavirus, les autorités françaises estiment que, du point de vue sanitaire, « le pire est à venir ».

A ce stade, 674 personnes ont perdu la vie à cause du Covid-19 et quelque 1.600 patients sont en réanimation. Il ne fait plus de doute que les Français vont rester bloqués chez eux plus de quinze jours.

