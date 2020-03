La médecine militaire prend part à la mission de lutte contre la pandémie du coronavirus (COVID-19) aux côtés de son homologue civile

Le Roi Mohammed VI, en sa qualité de Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales marocaines (FAR) a décidé, le 22 mars 2020, que la médecine militaire prendra part conjointement avec son homologue civile à la délicate lutte contre la pandémie du COVID-19 et ce, afin de pallier à certaines insuffisances constatées et faciliter l’échange entre les différents services concernés.

A cet effet, le Souverain marocain a instruit l’Inspecteur Général des FAR, le Commandant de la Gendarmerie Royale et l’Inspecteur du Service de Santé Militaire des FAR de déployer, à partir du 23 mars 2020, des moyens de médecine militaire en renforcement des structures médicales dédiés à la gestion de cette pandémie sous forme de personnel médical et para-médical des FAR mais aussi de procéder à la mobilisation des Services Sociaux des FAR et de la Gendarmerie Royale dans le cadre de cette opération.

Le Roi du Maroc a, en outre, exhorté les médecins civils et militaires à travailler en bonne entente et intelligence, comme ils l’ont toujours fait, car il y va de la santé des Marocains et des étrangers se trouvant au Maroc.

Cette nouvelle initiative Royale s’inscrit parfaitement dans le cadre de l’approche proactive que le Roi Mohammed VI a ordonné d’adopter depuis l’apparition de cette pandémie et au renforcement des mesures préventives sans précédent prises par les secteurs et les institutions concernés pour limiter sa propagation et faire face à ses conséquences sanitaires, économiques et sociales.

Malgré un nombre réduit de contaminés, les autorités marocaines n’ont pas hésité à appliquer des mesures radicales pour endiguer la propagation de ce virus qui place le Maroc à l’avant-garde des pays ayant adopté des mesures drastiques de confinement les plus strictes et ce, alors que nombre de pays sévèrement touchés par le COVID-19 ont pris du retard à agir.

Le Maroc avait décrété, jusqu’à nouvel ordre, l’Etat d’Urgence Sanitaire le 20 mars 2020 et que désormais la circulation reste conditionnée par l’obtention d’une autorisation de déplacement exceptionnelle auprès des agents d’autorité.

Farid Mnebhi.