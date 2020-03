Mauritanie. Coronavirus: le confinement a contribué à limiter les contaminations importées

#Mauritanie : Le confinement est l’une des principales mesures prises par le gouvernement pour éviter les contaminations importées. Actuellement, 171 Mauritaniens et étrangers sont confinés dans des lieux dédiés à cet effet. La Mauritanie compte 2 cas confirmés de contamination au Covid-19.

Dans la tourmente de la gestion de la pandémie mondiale du coronavirus (Covid-19), la Mauritanie a fait du confinement obligatoire des voyageurs en provenance des pays touchés par la pandémie du coronavirus une arme de lutte pour éviter les contaminations importées qui sont à l’origine de la propagation du coronavirus en Afrique.



Le ministre de l’Equipement et des transports, Mohamed Ahmed Mhaimid, président de la Commission chargée du matériel et des fournitures d’un comité interministériel de suivi de la maladie, a fait le bilan des confinements en annonçant que «171 personnes, réparties dans des endroits prévus à cet effet, sont actuellement confinées en Mauritanie».

«Ces citoyens mauritaniens et étrangers sont pris en charge grâce à des moyens de transport confortables, dans des lieux d’hébergement, dans le cadre d’un isolement préventif, avec toutes les conditions appropriées pour un suivi régulier sur les lieux de résidence, 24 heures sur 24», a t-il expliqué.Au plan des ressources humaines, «les équipes médicales sont mobilisées à raison d’une pour chacun des trois lieux de confinement».Le ministre a appelé toutes les personnes confinées «au respect des précautions et mesures mises en œuvre pour protéger les familles et le pays tout entier, et à faire preuve de discipline pour transcender cette épreuve».

Ce confinement a contribué fortement à limiter les contaminations importées. Les étrangers qui refusaient ces mesures ont été expulsés du pays. C’est le cas d’une quinzaine de touristes italiens arrivés le 1er mars à Nouakchott et qui avaient refusé un confinement durant 14 jours avant d’entamer leur séjour touristique. A noter que la Mauritanie compte deux cas confirmés du coronavirus. Les entourages des deux personnes malades ont été identifiés et confinés également afin d’éviter la propagation de la pandémie.



Outre le confinement, la Mauritanie a déjà annoncé plusieurs mesures pour lutter contre la pandémie du Covid-19: suspension des vols internationaux, réduction drastique puis quasi-fermeture des points de passage frontaliers, un couvre feu en vigueur désormais à partir de 18 heures (au lieu de 20 heures), interdiction des rassemblements,….

notre correspondant à Nouakchott Cheikh Sidya

