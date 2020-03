COVID-19 : appréciable don de Tasiast à la Mauritanie d’équipements complets de 15 chambres d’hospitalisation

COVID-19 : appréciable don de Tasiast à la Mauritanie d’équipements complets de 15 chambres médicales

La société Tasiast Limited Mauritanie (TLMSA.sa) a remis ce mardi 24 mars courant un important don à la Mauritanie, destiné à venir en aide au gouvernement mauritanien, dans sa lutte courageuse et ferme pour empêcher la propagation du Covid-19 dans le pays.

La cérémonie de don s’est déroulée dans les anciens locaux de l’hôpital Sabah dans la capitale Nouakchott, en présence du vice-président des relations extérieures de Tasiast Brahim M’Bareck et du Secrétaire Général du ministère de la santé, entourés tous les deux de leurs proches collaborateurs.

L’appréciable don en question qui vient à point nommé consiste en un lot d’équipements complets de 15 chambres d’hospitalsation en prévention de tout cas de contamination du Coronavirus.

Le don n’a pas ignoré l’aspect alimentaire, puisque Tasiast a offert également 200 kits alimentaires (sucre, riz, thé, huile…), destinés à fixer les citoyens à leur domicile en cette période à haut risque de contamination d’une part ainsi que pour venir en aide aux milliers de jeunes et femmes contraints de réduire de deux tiers la cadence de leur travail journalier et en conséquence leur gagne-pain et revenus avec le couvre-feu nocturne quotidien de 12 heures, d’autre part.

Le don accordé généreusement par Tasiast à la Mauritanie illustre à bien des égards les grandes valeurs citoyennes qui caractérisent particulièrement la société Tasiast, comme l’a si bien affirmé son vice-président des relations extérieures de Tasiast Brahim Oul Mbarreck, .

Ce dernier a affirmé qu’il n y a pas de chômage technique à la société habituel continue avec toutefois le respect strict de toutes mesures de prévention liés directement ou indirectement au Coronavirus, assurant la Mauritanie du soutien constant de la société

La secrétaire générale du ministère de la santé, Dr Halima Ba Yahya a vivement loué ce don inestimable qui vient à point nommé soutenir les efforts déployés par la Mauritanie toutes catégories confondues pour empêcher la propagation du Covid-19.

COVID-19 : appréciable don de Tasiast à la Mauritanie d’équipements complets de 15 chambres d’hospitalisation

COVID-19 : apprécible don de Tasiast à la Mauritanie d’équipements complets de 15 chambres médicales

Nous y reviendrons

Ahmed Bettar pour Rapide info