Rassemblement des Forces Démocratiques: Déclaration

Le monde subit actuellement la fulgurante et massive propagation du virus corona (covid 19), provocant un état de panique sans précédent parmi les populations, dans l’incapacité totale de découvrir, jusqu’à présent, un vaccin ou un remède pour cette pandémie, malgré les progrès scientifiques et technologiques atteints par l’humanité. Cette situation a poussé les gouvernements du monde entier à prendre des mesures drastiques afin de protéger leurs citoyens face à cette épidémie transfrontalière.

À cet égard, les autorités de notre pays ont pris des mesures préventives, parmi lesquelles on peut citer la soumission des personnes qui entrent dans le pays à une quarantaine, la fermeture de l’espace aérien et des passages frontaliers, la fermeture des établissements d’enseignement, la suspension des activités culturelles et sportives, l’imposition d’un couvre-feu, la limitation des rassemblements, l’interdiction de veillées et la fermeture des restaurants.

Malgré l’importance de ces mesures pour prévenir la propagation de l’épidémie, il reste nécessaire d’œuvrer pour en atténuer l’impact négatif sur les citoyens, quant à leurs conditions de vie (nourriture, santé, éducation et services en général), notamment les classes les plus démunies.

Compte tenu de cela, le Rassemblement des Forces Démocratiques (RFD) :

– lance un appel à tous les citoyens pour se conformer pleinement aux instructions des autorités, faire preuve de la plus grande prudence et contribuer activement à l’effort national pour épargner à notre pays la propagation de cette épidémie ;

– exprime son soutien aux autorités pour les mesures qu’elles ont prises, à ce jour, pour lutter contre cette grave épidémie ;

– demande au gouvernement de mettre, en place, en toute urgence, une stratégie garantissant l’approvisionnement régulier du pays en produits de première nécessité et luttant contre toutes les formes de manipulation des prix. Cette stratégie doit aussi prévoir une intervention rapide en faveur des citoyens touchés, en particulier les classes vulnérables, sous forme d’aide alimentaire, de gratuité des soins médicaux, d’annulation des factures d’eau et d’électricité et du report d’échéances bancaires pour ceux engagés auprès d’établissements de crédit ;

– prie le Tout-Puissant de prémunir notre pays, ainsi que les musulmans et l’humanité toute entière contre cette épidémie.

Nouakchott, 28 Rajab 1441 – 23 mars 2020

Le Rassemblement des Forces Démocratiques