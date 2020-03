Covid 19: La situation s’empire dans les pays voisins du Mali

Trois semaines après son introduction en Afrique, la pandémie de coronavirus a atteint presque tous les pays africains. A ce jour, le Mali n’a pas enregistré de cas confirmé. Mais, avec 1 396 cas confirmés de coronavirus et 40 morts sur le continent, les autorités maliennes sont inquiètes car tous les pays voisins du Mali sont touchés et le virus répand vite.

Des «passoires». Pour Michel Sidibé, ministre de la Santé, les frontières terrestres du Mali sont des passoires. Des centaines de personnes, de toute nationalité, s’inquiète-t-il, traversent quotidiennement ces frontières et les instructions données aux agents de la santé ne sont pas toujours respectées. A l’intérieur du pays, ce sont les citoyens qui défient les mesures de prévention adoptées par le Conseil Supérieur de la Défense nationale. Dans un communiqué publié, ce lundi soir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile annonce des «mesures drastiques pour contraindre les contrevenants» à se conformer aux prescriptions en vigueur.

Deux poids deux mesures

«Contraindre les contrevenants?» Réuni le 17 mars dernier, le Conseil Supérieur de la Défense nationale avait annoncé la suspension jusqu’à nouvel ordre, de tous les regroupements publics à l’exception des « rassemblements à caractère religieux». Des consultations avec les leaders des différentes communautés religieuses devaient permettre de «convenir des mesures appropriées pour assurer la santé des fidèles». Une semaine après cette annonce, les consultations ont bien eu lieu avec le Premier ministre. Si les responsables des Eglises Catholiques et Protestantes ont fermé leurs lieux de culte, les responsables du Haut Conseil Islamique et de la Ligue des Imams se refusent à fermer les mosquées, prétextant que la maladie n’est pas encore au Mali.

Pendant ce temps, la situation autour de notre pays est de plus en plus critique. Tous les pays voisins du Mali infectés par la pandémie. A ce jour mardi 24 mars, 509 cas confirmés sont enregistrés par les sept pays voisins du Mali. Avec 29 nouveaux cas confirmés, ce lundi, l’Algérie est notre voisin le plus touché avec 230 cas. Il est suivi du Burkina Faso avec 114 cas confirmés dont 15 nouveaux cas positifs signalés, ce lundi. Le troisième pays le plus infecté par le virus est le Sénégal avec ses 86 cas confirmés. La Côte d’Ivoire, quant à elle, a enregistré 48 nouveaux cas ce mardi, passant à 73 cas confirmés au total.

Mamadou TOGOLA

maliweb.net